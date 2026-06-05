Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море

Беспилотники ударили по грузовым судам в Азовском море. Погибли пять граждан Азербайджана, еще трое — ранены, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

По данным ведомства, грузовые суда «Натра» и «Зиркон» подверглись атаке в Таганрогском заливе Азовского моря ночью 5 июня. На борту находились 25 граждан Азербайджана, однако сами суда республике не принадлежали. Российскую сторону об инциденте проинформировали. Раненых моряков доставили в городскую больницу Ейска. На место ЧП выехали несколько сотрудников посольства Азербайджана в России.

Как пишет издание Minval Politika, суда «Натра» и «Зиркон» шли из Турции в Ростов-на-Дону. В публикации уточняется, что моряки служили добровольно, «это не было государственной линией».

Сегодня утром Минобороны России отчитывалось об уничтожении БПЛА в том числе над акваторией Азовского моря. Всего над Россией с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня сбиты 123 беспилотника.

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