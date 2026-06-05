Путин назвал обращение Зеленского письмом с «элементами хамства»

19:12 5.06.2026

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину содержит «элементы хамства», следует из заявления главы государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе», — приводит слова Путина РБК.

Российский лидер уточнил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков показал послание Зеленского еще накануне, но из-за рабочей встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым он не успел его посмотреть. По его словам, с письмом украинского лидера он ознакомился только утром, когда Песков повторно показал ему обращение Зеленского.

Российский президент отметил, что прокомментирует несколько моментов.

В частности, комментарии Зеленского о возрасте главы российского государства. Путин отметил, что некоторые мировые лидеры будут и постарше его.

«В моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст… а дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые постарше меня, они демонстрируют достаточную энергию…», - сказал Путин.

Он также прокомментировал слова Зеленского, который обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. «Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы», - сказал он.

На вопрос о предполагаемой встрече с автором письма российский президент ответил: «Пока не вижу смысла».