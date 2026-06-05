Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185»

Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих.

В ведомстве добавили, что вернувшиеся после оказания необходимой психологической и медицинской помощи будут доставлены в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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