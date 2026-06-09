Более 40 жителей России погибли при ударах ВСУ за неделю

10:13 9.06.2026

Более 40 жителей России погибли при ударах со стороны Вооруженных сил Украины за неделю, более 230 человек, включая 18 детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погибли 43 человека. <...> Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - сказал он в беседе с ТАСС.

Мирошник уточнил, что 94% от общего числа пострадавших жителей - 263 человека - получили увечья при налетах вражеских БПЛА.

По его словам, нарушая нормы международного гуманитарного права, украинские войска на неделе атаковали медицинские учреждения. Так, при сбросе боеприпаса с тяжелого гексакоптера по территории Каменско-Днепровской центральной районной больницы в Запорожской области повреждены пищеблок, котельная и наземный газопровод.

Кроме того, противник при помощи БПЛА дистанционно минировал территории российских субъектов: при детонации взрывных устройств в ДНР погибли двое мужчин, ранение получила женщина. В Курской области мирный житель лишился стопы, наступив на взрывное устройство. В Херсонской области при срабатывании мины погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.