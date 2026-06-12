Путин объяснил, почему Украина усиливает атаки дронов на Россию

19:51 12.06.2026

Президент России Владимир Путин в честь Дня России встретился с бойцами СВО. На встрече с военнослужащими глава государства заявил, что Украина увеличивает использование беспилотников самолетного типа для атак на российскую территорию, пишет РБК.

По словам главы государства, одной из целей таких атак является попытка нанести ущерб российской экономике и внести раскол в общество.

«Ничего не получится», — подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что Россия намерена усиливать ответные меры, чтобы отбить желание украинской армии бить по гражданским объектам.

«Первое — мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную, — сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают — для работы на разных высотах, для работы с разными объектами поражения и так далее. И мы делаем это и будем это делать», — отметил российский лидер.

Ранее на ПМЭФ президент России заявил, что атаки на инфраструктуру России несут определенный ущерб и это означает, что нужно укреплять безопасность.