Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

11:10 16.06.2026

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года", - цитирует документ "Интерфакс".

Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться три дня. Всего в этот период пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.