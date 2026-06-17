ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии

© KM.RU, Илья Шабардин

Украинские военные ударили в Брянской области по автобусу с детьми из Белоруссии, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик", — приводит его слова РИА Новости.

В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ №2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Семь человек ранены, состояние одного ребенка тяжелое.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали медпомощь. Остальных пассажиров в ближайшее время вернут домой.
СК России возбудил уголовное дело о теракте. Следователям предстоит установить личности причастных к преступлению.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2026, 16:52
    Гость: Точно

    Чтобы население страны по-бабьи охали и ахали, пропесочивая коварность супостата, не задаваясь вопросом, а почему, собственно ему это позволяют, почему на 5 году ситуация выглядит хуже, чем вначале. Вот только не надо про всю европу и нато против нас. Что, не знали? Что, аналитиков толковых нет? Что, среди военных нет стратегов и тактиков?

  2. 17.06.2026, 16:27
    Гость: stalker

    В отношении этих нелюдей с Украины надо вести себя аналогично. Война на истребление всех тех, кто ответственен за такие удары.

  3. 17.06.2026, 16:26
    Гость: ABCD

    Это я уже понял.
    Вообще, никогда не поверю, что разведка не в состоянии вычислить одни и те же точки запуска дронов ВСУ по РФ из сумской и харьковской области, огромные склады и фуры для подвоза сотен дронов в сутки к точкам запуска, заводы по их сборке, заблокировать границу, патрулировать территорию с ИК камерами для оперативного обнаружения подготовки к запуску дронов на земле. Вывод очевидный и простой- этого никто просто не собирался делать. У патриция с 2000-х прослеживается такая же очевидная черта- полное безразличие к реальной жизни населения. Оттого у нас 75% населения малоимущие, с нищенской ЗП. Правда радует то, что оно хронически всё это одобряет и поддерживает, со слов самой власти.
    И ситуация с обстрелами дронами территории РФ более чем странная но логически объяснимая. ПВО по традиции прикрывает только значимые объекты для власти и буржуазии, остальным приходит СМС с инструкцией "не подходить к окнам и не поднимать с земли взрывоопасные предметы".
    То, что со стороны власти и военных РФ вообще нет нкиаикх движений для прекращения атак со стороны Киева, просто вымораживает. Любой самолёт ДРЛО типа А-50 или А-100 способен обнаруживать в глубине до 1000км все источники радиосигналов и классифицировать их. То есть, обнаруживать станции сопровождения дронов и наносить по ним удары не составляет труда. Или применять системы триангуляции поиска источников сигнала. Но такое впечатление, что из этого никто нечего не делает.

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