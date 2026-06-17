Это я уже понял.

Вообще, никогда не поверю, что разведка не в состоянии вычислить одни и те же точки запуска дронов ВСУ по РФ из сумской и харьковской области, огромные склады и фуры для подвоза сотен дронов в сутки к точкам запуска, заводы по их сборке, заблокировать границу, патрулировать территорию с ИК камерами для оперативного обнаружения подготовки к запуску дронов на земле. Вывод очевидный и простой- этого никто просто не собирался делать. У патриция с 2000-х прослеживается такая же очевидная черта- полное безразличие к реальной жизни населения. Оттого у нас 75% населения малоимущие, с нищенской ЗП. Правда радует то, что оно хронически всё это одобряет и поддерживает, со слов самой власти.

И ситуация с обстрелами дронами территории РФ более чем странная но логически объяснимая. ПВО по традиции прикрывает только значимые объекты для власти и буржуазии, остальным приходит СМС с инструкцией "не подходить к окнам и не поднимать с земли взрывоопасные предметы".

То, что со стороны власти и военных РФ вообще нет нкиаикх движений для прекращения атак со стороны Киева, просто вымораживает. Любой самолёт ДРЛО типа А-50 или А-100 способен обнаруживать в глубине до 1000км все источники радиосигналов и классифицировать их. То есть, обнаруживать станции сопровождения дронов и наносить по ним удары не составляет труда. Или применять системы триангуляции поиска источников сигнала. Но такое впечатление, что из этого никто нечего не делает.