В Петербурге задержан авторитетный бизнесмен Илья Трабер

В Санкт-Петербурге задержан один из самых влиятельных бизнесменов Илья Трабер, сообщает «Фонтанка». По информации издания, «по адресам его недвижимости идут обыски». Утверждается, что оперативные мероприятия 17 июня проводят сотрудники ФСБ. 

«Фонтанка» уточняет, что «в первую очередь силовики обыскали загородный дом Ильи Трабера», затем «побывали в знаменитом офисе бизнесмена на Старорусской, 12 и на ряде предприятий». Помимо этого обыски «коснулись одного из партнеров Ильи Трабера». Позднее появилась информация о том, что задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко, пишет «Коммерсант».

По данным «Базы», силовики задержали 75-летнего предпринимателя по делу о резонансном заказном убийстве выборгского депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика «Формулы-1» Александра Петрова. В 2020 году снайпер убил Петрова, когда тот выходил из бани на собственном участке — профессиональный киллер поджидал жертву в лесу напротив и сумел уйти, не оставив следов. 

Илья Трабер — петербургский предприниматель, чьи основные активы связаны с портовой инфраструктурой Северо-Запада. В разные годы он был совладельцем Петербургской топливной компании, Петербургского нефтяного терминала и активов Большого порта Санкт-Петербурга. В последние годы участвовал в проектах развития портовой инфраструктуры в Приморске и Усть-Луге, пишет РБК.

Илья Трабер начал заниматься бизнесом в конце 1980-х годов. В начале 1990-х основал фирму «Антиквар», специализировавшуюся на реставрации и торговле антиквариатом. Позднее стал в том числе совладельцем Петербургской топливной компании и столичной сети «Мосхозторг».

По данным ряда СМИ, предприниматель был связан с криминальным сообществом, где имел прозвище «Антиквар». Журналисты приписывали ему связь с лидером Тамбовской группировки Владимиром Барсуковым-Кумариным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.06.2026, 14:50
    Гость: Nic

    Криминал криминалом,но подобные деятели ускоряли первоначальное накопление капитала в РФ. Кстати, криминальная причина ареста-наезда маловероятна.

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