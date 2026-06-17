В Думе предложили разрешить гражданам ремонтировать дороги во дворах
Группа депутатов от фракции «Новые люди» 16 июня внесла в Госдуму проект поправок в ст. 12.33 КоАП, которая определяет ответственность за повреждение дорог, угрожающее безопасности дорожного движения: штраф 5–10 тыс. руб. для граждан, 25 тыс. руб. для должностных лиц и 300 тыс. руб. для юрлиц. Парламентарии предлагают не применять санкции при ремонте дорог местного значения и на придомовой территории, пишет «Коммерсант».
Жители многоквартирных домов и садоводческих товариществ часто сталкиваются с ситуациями, когда дороги во дворах или внутри кварталов долго не ремонтируются. Обращения в органы местного самоуправления и управляющие организации не всегда помогают оперативно устранить ямы и дефекты. В результате граждане иногда пытаются самостоятельно ремонтировать дороги за свой счет, что может привести к штрафам.
В пояснительной записке приводятся примеры таких случаев. Например, в 2016 году в Астрахани жители одного из домов отремонтировали внутридворовую дорогу, после чего региональное УМВД оштрафовало нанятого для ремонта ИП на 25 тыс. руб. Также упоминается случай в деревне Пруддор Пермского края, где 70-летнего жителя наказали штрафом 5 тыс. руб. за попытку укрепить участок дороги обрезками от пиломатериалов. Житель Череповецкого района Вологодской области восстановил проезд к деревне и также был оштрафован.
Депутаты из «Новых людей» считают, что поправки повысят вовлеченность граждан в решение локальных инфраструктурных проблем и создадут правовые условия для безопасного устранения дефектов дорожного покрытия.
Правительство законопроект не поддержало. Кабмин указывает на то, что нормы КоАП носят «охранительный» характер, и напоминает о том, что ремонтом занимаются органы власти, госкомпания «Автодор», владельцы земельных участков и другие ответственные структуры. «Ремонт дорог местного значения должен осуществляться с учетом требований законодательства»,— отмечает правительство. В кабмине опасаются, что предложенные поправки могут привести к фактической легализации нарушений законодательства.
Комментарии читателей
ремонтировать дороги во дворах"
Сэкономить решили?Лиха беда началом.
Далее разрешат обновить автобусную остановку рядом с домом.
Вместо того, чтобы ловить воров, законодательно утверждается порядок, когда воровство - само по себе, типа, в порядке вещей, а устранение последствий - личное дело терпил!
а мосты строить?
Такое разрешение будет способствовать тому, что УК и местные администрации вообще самоустранятся от решения вопросов, связанных с ремонтом этих дорог.
дворовый космодром,придомовой кластер "высокотехнологичный",свой автозаводик,вообщем все свое ,как и обещал обещалов-вот они 25 млн раб.мест.