В Думе предложили разрешить гражданам ремонтировать дороги во дворах

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Группа депутатов от фракции «Новые люди» 16 июня внесла в Госдуму проект поправок в ст. 12.33 КоАП, которая определяет ответственность за повреждение дорог, угрожающее безопасности дорожного движения: штраф 5–10 тыс. руб. для граждан, 25 тыс. руб. для должностных лиц и 300 тыс. руб. для юрлиц. Парламентарии предлагают не применять санкции при ремонте дорог местного значения и на придомовой территории, пишет «Коммерсант».

Жители многоквартирных домов и садоводческих товариществ часто сталкиваются с ситуациями, когда дороги во дворах или внутри кварталов долго не ремонтируются. Обращения в органы местного самоуправления и управляющие организации не всегда помогают оперативно устранить ямы и дефекты. В результате граждане иногда пытаются самостоятельно ремонтировать дороги за свой счет, что может привести к штрафам.

В пояснительной записке приводятся примеры таких случаев. Например, в 2016 году в Астрахани жители одного из домов отремонтировали внутридворовую дорогу, после чего региональное УМВД оштрафовало нанятого для ремонта ИП на 25 тыс. руб. Также упоминается случай в деревне Пруддор Пермского края, где 70-летнего жителя наказали штрафом 5 тыс. руб. за попытку укрепить участок дороги обрезками от пиломатериалов. Житель Череповецкого района Вологодской области восстановил проезд к деревне и также был оштрафован.

Депутаты из «Новых людей» считают, что поправки повысят вовлеченность граждан в решение локальных инфраструктурных проблем и создадут правовые условия для безопасного устранения дефектов дорожного покрытия.

Правительство законопроект не поддержало. Кабмин указывает на то, что нормы КоАП носят «охранительный» характер, и напоминает о том, что ремонтом занимаются органы власти, госкомпания «Автодор», владельцы земельных участков и другие ответственные структуры. «Ремонт дорог местного значения должен осуществляться с учетом требований законодательства»,— отмечает правительство. В кабмине опасаются, что предложенные поправки могут привести к фактической легализации нарушений законодательства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2026, 17:09
    Гость: Гы-гы- милостиво разрешили "гражданам

    ремонтировать дороги во дворах"
    Сэкономить решили?Лиха беда началом.
    Далее разрешат обновить автобусную остановку рядом с домом.

  2. 17.06.2026, 17:08
    Гость: Правильно!

    Вместо того, чтобы ловить воров, законодательно утверждается порядок, когда воровство - само по себе, типа, в порядке вещей, а устранение последствий - личное дело терпил!

  4. 17.06.2026, 16:31
    Гость: stalker

    Такое разрешение будет способствовать тому, что УК и местные администрации вообще самоустранятся от решения вопросов, связанных с ремонтом этих дорог.

  5. 17.06.2026, 16:02
    Гость: Дальше

    дворовый космодром,придомовой кластер "высокотехнологичный",свой автозаводик,вообщем все свое ,как и обещал обещалов-вот они 25 млн раб.мест.

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