Более 1 тыс. иностранцев получили визу «традиционных ценностей» РФ

14:49 17.06.2026

Более 1 тысячи иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие традиционные ценности, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" оформлено 1 112 виз", - сказал Климов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что большинство виз было выдано гражданам Германии – 168, следом идут граждане Франции – 140, а замыкает тройку США – 105. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году, замыкают пятерку эстонцы – 63, затем идут граждане Латвии – 60, Канады – 54, Литвы – 46 и на последнем месте расположилась Австралия – 43 виданных визы.

Речь идет о визе на три месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Ее могут получить граждане стран из перечня государств, "реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки". Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзамена на знание русского языка и истории, если разделяют такие ценности. Документ был подготовлен для "поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ", пишет "Коммерсант".