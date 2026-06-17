Более 1 тыс. иностранцев получили визу «традиционных ценностей» РФ

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Более 1 тысячи иностранцев получили визы в РФ в 2025 году как разделяющие традиционные ценности, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В 2025 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 августа 2024 года № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" оформлено 1 112 виз", - сказал Климов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что большинство виз было выдано гражданам Германии – 168, следом идут граждане Франции – 140, а замыкает тройку США – 105. На четвертом месте расположились итальянцы – ровно 100 выданных виз в 2025 году, замыкают пятерку эстонцы – 63, затем идут граждане Латвии – 60, Канады – 54, Литвы – 46 и на последнем месте расположилась Австралия – 43 виданных визы.

Речь идет о визе на три месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Ее могут получить граждане стран из перечня государств, "реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки". Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзамена на знание русского языка и истории, если разделяют такие ценности. Документ был подготовлен для "поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ", пишет "Коммерсант".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.06.2026, 15:37
    Гость: Основной

    Ну стало быть остальным удобнее гнить в этом арабо-негритянском болоте.
    Не переживай за оставшихся так.
    К себе то какой термин приложишь?

  3. 17.06.2026, 15:21
    Гость: Серый

    Да они так, на полшишечки бунтари, большинство в розыске за педофилию и уход от налогов у себя на Родине

  4. 17.06.2026, 15:18
    Гость: Витютень

    Забыли про выходцев из ,,гло больного ,, юга . Например из Конга ,Буркина Фасо и Афганистана

  5. 17.06.2026, 14:58
    Гость: не стесняюсь ответить

    Что-то не так мнорго отщепенцев набралось.
    Отщепенец - человек, утративший, порвавший связь со своей общественной средой, страной, роднёй.

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