Названо слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

18:23 17.06.2026

В 2026 году выпускники, сдающие Единый государственный экзамен по русскому языку, столкнулись с неожиданной сложностью при написании слова «преддверие». Несмотря на очевидный контекст в заданиях («в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней»), многие участники допустили ошибки, рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

По его словам, данный случай стал «открытием» текущего года, пишет ТАСС.

Дощинский подчеркнул, что подобные трудности напрямую указывают на недостаточный лексический запас учащихся и подтверждают прямую связь между орфографической грамотностью и объемом читаемой литературы. Эксперт призвал будущих экзаменуемых «больше читать, расширять свой лексикон речевой средой», в которой они пребывают.