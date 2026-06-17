Шойгу: Запад помешал завершить конфликт Стамбульскими соглашениями

Стоп-кадр из видеотрансляции

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что работа по завершению конфликта на Украине могла быть завершена, если бы не вмешательство западных стран в работу по Стамбульским соглашениям.

"Тогда совместными усилиями были подготовлены единственные документы - Стамбульское соглашение. Если бы не вмешательство, которое было со стороны Запада, то у нас были все возможности завершить эту работу", - приводит слова Шойгу "Интерфакс".

"Во всяком случае, в то время Россия и Турция сделали все для того, чтобы Стамбульские соглашения были подготовлены и могли быть реализованы", - отметил он.

16 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин примет Фидана в среду вечером в Казани.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.06.2026, 16:21
    Гость: Владимир

    Плохому танцору… Запад мешает. А хороший танцор не выводит войска, когда не надо. Аргумент насчет «пистолета у виска» вообще не катит. Даже дети знают известное изречение: «Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».

  5. 17.06.2026, 15:24
    Гость: Рбсрбс

    а че абрамовича затОчили?? - сами ж об ем писАли
    ...ах, спецпосланник неназываемого...
    тады молчок

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