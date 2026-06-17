Шойгу: Запад помешал завершить конфликт Стамбульскими соглашениями
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что работа по завершению конфликта на Украине могла быть завершена, если бы не вмешательство западных стран в работу по Стамбульским соглашениям.
"Тогда совместными усилиями были подготовлены единственные документы - Стамбульское соглашение. Если бы не вмешательство, которое было со стороны Запада, то у нас были все возможности завершить эту работу", - приводит слова Шойгу "Интерфакс".
"Во всяком случае, в то время Россия и Турция сделали все для того, чтобы Стамбульские соглашения были подготовлены и могли быть реализованы", - отметил он.
16 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин примет Фидана в среду вечером в Казани.
Комментарии читателей
Дети НЕ ЗНАЮТ такого , они на знают даже что такое ИЗРЕЧЕНИЕ.
Точно про плохого танцора.
Плохому танцору… Запад мешает. А хороший танцор не выводит войска, когда не надо. Аргумент насчет «пистолета у виска» вообще не катит. Даже дети знают известное изречение: «Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».
Вор должен сидеть в тюрьме! Верно?
а че абрамовича затОчили?? - сами ж об ем писАли
...ах, спецпосланник неназываемого...
тады молчок