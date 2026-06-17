Шойгу: Запад помешал завершить конфликт Стамбульскими соглашениями

12:15 17.06.2026

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что работа по завершению конфликта на Украине могла быть завершена, если бы не вмешательство западных стран в работу по Стамбульским соглашениям.

"Тогда совместными усилиями были подготовлены единственные документы - Стамбульское соглашение. Если бы не вмешательство, которое было со стороны Запада, то у нас были все возможности завершить эту работу", - приводит слова Шойгу "Интерфакс".

"Во всяком случае, в то время Россия и Турция сделали все для того, чтобы Стамбульские соглашения были подготовлены и могли быть реализованы", - отметил он.

16 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин примет Фидана в среду вечером в Казани.