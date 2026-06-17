Совфед запретил депортировать иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

12:38 17.06.2026

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете депортации из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, сообщает ТАСС.

Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований.

Согласно одобренному закону, таких иностранцев нельзя депортировать из России. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя аннулировать.

Документом также предлагается не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно одобренному закону, все эти решения прекращают свое действие.