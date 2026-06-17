Совфед запретил депортировать иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

© KM.RU, Алексей Белкин

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете депортации из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, сообщает ТАСС.

Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований.

Согласно одобренному закону, таких иностранцев нельзя депортировать из России. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя аннулировать.

Документом также предлагается не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно одобренному закону, все эти решения прекращают свое действие. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2026, 17:17
    Гость: Юри_й

    Ну так набери кредитов, не отдавай, пойди на сво и все кредиты простят, богатеем будешь, что тебя останавливает?

  2. 17.06.2026, 14:10
    Гость: Бульбаш

    ....,убил ,сходил на сво и ты уже не подсуден....
    ДА.На Войне это называлось и называется "Смыть вину кровью".Маньяков или педофилов там НЕТ,а кто по пьяне кому-то в репу неудачно дал - то пусть лучше идет воевать....

  4. 17.06.2026, 13:38
    Гость: Юри_й

    На пятый год войны догадались не сдавать своих,а до этого значит депортировали. Мрак, просто кромешный мрак, ...

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