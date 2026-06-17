Совфед запретил депортировать иностранцев, воевавших в составе ВС РФ
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете депортации из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, сообщает ТАСС.
Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований.
Согласно одобренному закону, таких иностранцев нельзя депортировать из России. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя аннулировать.
Документом также предлагается не исполнять все принятые с 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно одобренному закону, все эти решения прекращают свое действие.
Комментарии читателей
Ну так набери кредитов, не отдавай, пойди на сво и все кредиты простят, богатеем будешь, что тебя останавливает?
....,убил ,сходил на сво и ты уже не подсуден....
ДА.На Войне это называлось и называется "Смыть вину кровью".Маньяков или педофилов там НЕТ,а кто по пьяне кому-то в репу неудачно дал - то пусть лучше идет воевать....
Сколько было историй как людей с днр, на украину отправляли
На пятый год войны догадались не сдавать своих,а до этого значит депортировали. Мрак, просто кромешный мрак, ...
украл,покалечил,убил ,сходил на сво и ты уже не подсуден.