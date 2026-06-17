Путин прилетел в Казань для участия в саммите «Россия – АСЕАН»

13:43 17.06.2026

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где примет участие в деловом форуме «Россия – АСЕАН».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на саммите Путину предстоит провести «марафон встреч». В частности, Филиппины запросили первую двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с Путиным, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим планирует обсудить на встрече с президентом РФ увеличение поставок российской нефти, пишут «Ведомости».

Форум «Россия – АСЕАН» проходит 17 июня на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений. Площадкой для мероприятия стал ИТ-парк им. Башира Рамеева в Казани. На открытии генсекретарь ассоциации Као Ким Хорн заявил, что страны АСЕАН заинтересованы в партнерстве с Россией в сферах энергетики, продовольственной безопасности, промышленности, а также цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входят 11 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор.