Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов в новых регионах

© KM.RU, Кирилл Зыков

Профильные ведомства и главы субъектов сочли проведение выборов депутатов Госдумы в новых регионах во время военного положения возможным, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Буквально сегодня сверяли свои позиции с Минобороны России, ФСБ России, получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <...> Они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Государственной думы на территории воссоединенных субъектов в период действия военного положения является возможным", — приводит ее слова РИА Новости.

Будет сделано все, чтобы люди в полной мере реализовали избирательные права, подчеркнула Памфилова.

"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить", — добавила глава ЦИК.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Такое решение было принято на заседании ЦИК России, сообщает ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.06.2026, 18:56
    Гость: хохотун

    Возможным??!! Да по Конституции они обязаны их проводить. Правда я выражу сомнения, что это будет не сильно кроваво.

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