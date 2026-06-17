Минобороны, ФСБ и ЦИК сочли возможным проведение выборов в новых регионах

18:32 17.06.2026

Профильные ведомства и главы субъектов сочли проведение выборов депутатов Госдумы в новых регионах во время военного положения возможным, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Буквально сегодня сверяли свои позиции с Минобороны России, ФСБ России, получены позиции высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. <...> Они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Государственной думы на территории воссоединенных субъектов в период действия военного положения является возможным", — приводит ее слова РИА Новости.

Будет сделано все, чтобы люди в полной мере реализовали избирательные права, подчеркнула Памфилова.

"Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить", — добавила глава ЦИК.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. Такое решение было принято на заседании ЦИК России, сообщает ТАСС.