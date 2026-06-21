В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС
В Крыму прекращен отпуск топлива как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", - цитирует его ТАСС.
Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Комментарии читателей
Проблема России состоит в жёсткой централизации добычи нефти. Фактически добычей нефти и производством моторного топлива занимается ряд крупных коипаний, так или иначе связанных с государством. Этот рынок монополизирован. Для решения проблемы производства топлива есть проверенный способ. Он уже обкатан в Украине и Иране. Это налаживание работы малых НПЗ, находящихся в собственности предприятий малого и среднего бизнеса. Крупные НПЗ это хорошая мишень. Их не так уж и много. Гораздо труднее бить по малым предприятиям, которых могут быть сотни. Кроме того, пора открывать внутренний рынок для импортного топлива. Это решит проблему его дефицита на данный момент. Необходимо налаживать поставку топлива на АЗС что называется с колес. Не хранить на крупных хранилищах как это происходит сейчас. Вопрос в том, что наше государство очень медлительно в принятии решений и боится потерять монополию на добычу нефти и производство из нее топлива.
\\\На всё воля Божья?///
Вот и сравни,как ты шарился по мусорникам в поисках пропитания тогда,и как ты живешь сейчас.Разница колоссальная.От дорогих тачек и дорогих обжорок на улице не протолкнуться...На дорогущие курорты толпы ломятся,билеты не купить !Ну да,пенсионерам не очень,ну так пенсионерам и в Америке несладко,и тем более в ЕС...а во многих странах и вовсе пенсий НЕТ.
в советское время был сарказм "Скоро воду будете в магазине покупать". Ну вот и покупаем. А сейчас возможно и воды не будет в магазине. Капитализм-это не изобилие , а войны.
всем продать по мотыге, недорого?
побороться у себя на работе. Быстро обнулят.