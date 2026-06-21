В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС

11:38 21.06.2026

В Крыму прекращен отпуск топлива как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым", - цитирует его ТАСС.

Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.