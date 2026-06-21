Перевозки через Керченскую переправу приостановили после атаки БПЛА

С воскресенья, 21 июня, паромные перевозки через Керченскую переправу временно не будут осуществляться. Об этом сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

«Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь», — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что беспилотники ВСУ в ночь на 21 июня атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Кроме того, в результате атаки дронов произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. На месте работают оперативные службы. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки четыре человека погибли и 28 ранены, пишет «Коммерсант».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.06.2026, 14:25
    Гость: Юри_й

    все в порядке, ура патриоты 5 лет рассказывают что мосты только ЯО можно бомбить, а все остальное чинится за пару часов. Или опять врали?

  3. 21.06.2026, 13:14
    Гость: Рус

    Опять будет " Мы не такие " и " ответом будет продолжение операции " . Народ для них - просто статистика .

Все комментарии (7)
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