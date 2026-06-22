Белгородских детей будут учить «навыкам жизни в приграничье»

© KM.RU, Алексей Белкин

Фонд президентских грантов направит более 2 млн рублей на проект по подготовке детей к жизни в приграничных районах Белгородской области. Исполнителем выступит «Братство православных следопытов», сообщает издание go31.ru.

За десять месяцев — с сентября текущего года по июнь 2027 года — организаторы обучат 120 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Участники живут в пяти населённых пунктах: Белгороде и Старом Осколе, Новом Осколе, Чернянке и Шебекино.

Им расскажут, как действовать при ракетной и беспилотной опасности, во время обстрелов, а также при обнаружении мин и при информационных атаках.

Авторы проекта подчёркивают, что необходимость таких занятий подтверждает статистика. С начала СВО в регионе погибли 23 ребёнка, ещё 210 получили ранения.

Количество погибших гражданских в регионе выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также авторы проекта ссылаются на рост киберпреступности и происшествия с несовершеннолетними в этих муниципалитетах.

В ходе занятий ребята из пяти скаутских отрядов научатся собирать тревожный рюкзак, распознавать мины типа «лепесток» и ориентироваться в лесу по компасу и карте.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2026, 16:51
    Гость: не дождетесь

    Великой Отечественной не будет, во всяком случае не раньше, чем падет "конституционный строй".

  2. 22.06.2026, 16:13
    Гость: Чего-чего? Каких отрядов?

    В ходе занятий ребята из пяти СКАУТСКИХ отрядов научатся собирать тревожный рюкзак, распознавать мины типа «лепесток» и ориентироваться в лесу по компасу и карте.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/06/22/belgorodskaya-oblast/923501-belgorodskikh-detei-budut-uchit-navykam-zhizni-v-pri

    А что, каждый СКАУТ должен иметь в широких штанинах компас и карту?С каких ПОР У НАС СКАУТЫ ЗАВЕЛИСЬ???

    «Братство православных следопытов», сообщает издание go31.ru.

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/06/22/belgorodskaya-oblast/923501-belgorodskikh-detei-budut-uchit-navykam-zhizni-v-pri

    ...сподии! Хрен редьки не слаще!

    БРАТСТВО . ПРАВОСЛАВНЫХ следопытов или скаутов?Раз православных, значит МОЛИТЬСЯ БУДЕТ ЗАСТАВЛЯТЬ, и попы так будут.

    Статья 14. 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

    РЕЛИГИЯ ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА.

    Россия -многонациональная.
    Туда татарскому ребёнку получается путь заказан. Илии его покреститься заставят.
    Фу!

    Получается БРАТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ СКАУТОВ.

  3. 22.06.2026, 15:24
    Гость: .Штурман

    Все это капля в море. Впереди новая Великая Отечественная война с вечными врагами России которая стопудово перейдет к обмену ЯО,а поэтому нужно учить всех Россиян как действовать в условиях применения ЯО. Для этого нужно восстановить систему Гражданской обороны, бомбоубежища и организовать производство оборудования к ним. Кроме того в сельских поселениях нужно приготовить места для эвакуации горожан с созданием резервов продуктов питания и воды, а также подготовить здания школ, детсадов, клубов для размещения эвакуированных и в медпунктах завести лекарства от ожогов и отравлений.
    Чем раньше это будет сделано, то тем больше шансов спасти больше россиян от смерти. На Это руководители Запада дали нам только ТРИ ГОДА так как они уже в 2030г. запланировали новую агрессию против нашей РОДИНЫ.

  5. 22.06.2026, 15:06
    Гость: В. Высоцкий

    Не боялась сирены соседка,
    И привыкла к ней мать понемногу.
    И плевал я, здоровый трехлетка,
    На воздушную эту тревогу.
    Да не все то, что сверху от Бога -
    И народ зажигалки тушил.
    И, как малая фронту подмога,
    Мой песок и дырявый кувшин.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
freepik / Magnific.com"/>
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
Частные компании смогут закупать крупнокалиберное вооружение для ПВО
Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie