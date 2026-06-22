Белгородских детей будут учить «навыкам жизни в приграничье»
Фонд президентских грантов направит более 2 млн рублей на проект по подготовке детей к жизни в приграничных районах Белгородской области. Исполнителем выступит «Братство православных следопытов», сообщает издание go31.ru.
За десять месяцев — с сентября текущего года по июнь 2027 года — организаторы обучат 120 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Участники живут в пяти населённых пунктах: Белгороде и Старом Осколе, Новом Осколе, Чернянке и Шебекино.
Им расскажут, как действовать при ракетной и беспилотной опасности, во время обстрелов, а также при обнаружении мин и при информационных атаках.
Авторы проекта подчёркивают, что необходимость таких занятий подтверждает статистика. С начала СВО в регионе погибли 23 ребёнка, ещё 210 получили ранения.
Количество погибших гражданских в регионе выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также авторы проекта ссылаются на рост киберпреступности и происшествия с несовершеннолетними в этих муниципалитетах.
В ходе занятий ребята из пяти скаутских отрядов научатся собирать тревожный рюкзак, распознавать мины типа «лепесток» и ориентироваться в лесу по компасу и карте.
Комментарии читателей
Великой Отечественной не будет, во всяком случае не раньше, чем падет "конституционный строй".
В ходе занятий ребята из пяти СКАУТСКИХ отрядов научатся собирать тревожный рюкзак, распознавать мины типа «лепесток» и ориентироваться в лесу по компасу и карте.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/06/22/belgorodskaya-oblast/923501-belgorodskikh-detei-budut-uchit-navykam-zhizni-v-pri
А что, каждый СКАУТ должен иметь в широких штанинах компас и карту?С каких ПОР У НАС СКАУТЫ ЗАВЕЛИСЬ???
«Братство православных следопытов», сообщает издание go31.ru.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/06/22/belgorodskaya-oblast/923501-belgorodskikh-detei-budut-uchit-navykam-zhizni-v-pri
...сподии! Хрен редьки не слаще!
БРАТСТВО . ПРАВОСЛАВНЫХ следопытов или скаутов?Раз православных, значит МОЛИТЬСЯ БУДЕТ ЗАСТАВЛЯТЬ, и попы так будут.
Статья 14. 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
РЕЛИГИЯ ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА.
Россия -многонациональная.
Туда татарскому ребёнку получается путь заказан. Илии его покреститься заставят.
Фу!
Получается БРАТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ СКАУТОВ.
Все это капля в море. Впереди новая Великая Отечественная война с вечными врагами России которая стопудово перейдет к обмену ЯО,а поэтому нужно учить всех Россиян как действовать в условиях применения ЯО. Для этого нужно восстановить систему Гражданской обороны, бомбоубежища и организовать производство оборудования к ним. Кроме того в сельских поселениях нужно приготовить места для эвакуации горожан с созданием резервов продуктов питания и воды, а также подготовить здания школ, детсадов, клубов для размещения эвакуированных и в медпунктах завести лекарства от ожогов и отравлений.
Чем раньше это будет сделано, то тем больше шансов спасти больше россиян от смерти. На Это руководители Запада дали нам только ТРИ ГОДА так как они уже в 2030г. запланировали новую агрессию против нашей РОДИНЫ.
дожили.
Не боялась сирены соседка,
И привыкла к ней мать понемногу.
И плевал я, здоровый трехлетка,
На воздушную эту тревогу.
Да не все то, что сверху от Бога -
И народ зажигалки тушил.
И, как малая фронту подмога,
Мой песок и дырявый кувшин.