Белгородских детей будут учить «навыкам жизни в приграничье»

14:11 22.06.2026

Фонд президентских грантов направит более 2 млн рублей на проект по подготовке детей к жизни в приграничных районах Белгородской области. Исполнителем выступит «Братство православных следопытов», сообщает издание go31.ru.

За десять месяцев — с сентября текущего года по июнь 2027 года — организаторы обучат 120 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Участники живут в пяти населённых пунктах: Белгороде и Старом Осколе, Новом Осколе, Чернянке и Шебекино.

Им расскажут, как действовать при ракетной и беспилотной опасности, во время обстрелов, а также при обнаружении мин и при информационных атаках.

Авторы проекта подчёркивают, что необходимость таких занятий подтверждает статистика. С начала СВО в регионе погибли 23 ребёнка, ещё 210 получили ранения.

Количество погибших гражданских в регионе выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также авторы проекта ссылаются на рост киберпреступности и происшествия с несовершеннолетними в этих муниципалитетах.

В ходе занятий ребята из пяти скаутских отрядов научатся собирать тревожный рюкзак, распознавать мины типа «лепесток» и ориентироваться в лесу по компасу и карте.