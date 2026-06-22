Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива, заявили в ведомстве.
"В частности, "Авито" скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются ещё на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов", - цитирует сообщение "Интерфакс".
Ведомство также напомнило, что продолжает работу по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов - транспортировки, хранения, сбыта. В частности, на оптовом рынке были проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. В отношении трех из них было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции.
Кроме того, ФАС ранее поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.
Комментарии читателей
Расскажу ему как было со мной
Как лечили от свободы меня
Как хотели чтобы был я слепой
У слепого так легко все отнять
Как хотели за меня все решать
В чем ходить где жить и чем мне дышать
Как хотели запретить мне мечтать
Но теперь меня уж не удержать...
Потом нужно будет "рекомендовать" СМИ блокировать информацию о проблемах с бензином. ....
концлагерь заработал.