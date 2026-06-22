Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

13:36 22.06.2026

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива, заявили в ведомстве.

"В частности, "Авито" скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются ещё на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Ведомство также напомнило, что продолжает работу по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов - транспортировки, хранения, сбыта. В частности, на оптовом рынке были проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. В отношении трех из них было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции.

Кроме того, ФАС ранее поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.