ФСБ задержала россиян, планировавших подорвать поезд с ГСМ в Подмосковье

© Национальный антитеррористический комитет

Силовики задержали двух россиян, готовивших теракт в Подмосковье по заданию Киева, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта на участке железной дороги Московского региона", — цитирует сообщение РИА Новости.

Пособники Киева должны были подорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы. Для этого они разведали пути и подобрали удобное место, чтобы заложить взрывчатку.

Один из задержанных признался, что должен был привести в действие взрывное устройство во время прохождения цистерн с топливом.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Трамп, царь Иудейский. И ради Израиля готов пожертвовать Америкой
Сыну Кадырова вручили медаль за вклад в проведение СВО
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Миллиардеры начали переводить в бюджет добровольные взносы
© KM.RU, Кирилл Зыков
Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie