ФСБ задержала россиян, планировавших подорвать поезд с ГСМ в Подмосковье

23:47 22.06.2026

Силовики задержали двух россиян, готовивших теракт в Подмосковье по заданию Киева, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Установлено, что злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения террористического акта на участке железной дороги Московского региона", — цитирует сообщение РИА Новости.

Пособники Киева должны были подорвать железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы. Для этого они разведали пути и подобрали удобное место, чтобы заложить взрывчатку.

Один из задержанных признался, что должен был привести в действие взрывное устройство во время прохождения цистерн с топливом.