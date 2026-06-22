Зюганов опроверг сообщения о том, что предложил изъять банковские вклады
В своей речи на съезде КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что «в банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона — предприятий, в сумме — 130 триллионов», и финансовые организации «наживаются на них, не вкладывая в развитие страны». Такое положение политик назвал «полным безобразием». В сети решили, что глава партии требует изъятия этих средств.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил изданию «Подъём», что говорил о «неправильной» модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается «без крови», а «олигархаты и вороватые чиновники жиреют».
«Никто так не ставит вопрос. Вклады граждан священны. 130 трлн — это ровно три бюджета. Деньги должны работать. Это все знают. Их надо вкладывать в развитие, в здоровье, в экономику, в новые технологии, в образование граждан. Тогда и граждане, и страна будут на глазах развиваться. В этом и смысл. А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев — 19%. Это просто диверсия своего рода. Это неправильно абсолютно. Они лежат мёртвым грузом. В экономике крови нет. Если у человека откачать кровь, что он будет бегать, работать? Нет. Поэтому это абсолютно неверное финансово-экономическое положение.
И второе безобразие. У нас жиреют только олигархаты и вороватые чиновники. Остальные все теряют доходы. И это абсолютно ненормально. Война идёт. А у нас был 101 олигарх, стало 155. Ну где вы такое видели? Американцы подоходный налог на имущих, когда была Вторая мировая война, почти до 90% довели. А у нас 15% с прибыли и прочее. Надо деньги вкладывать в победу, в развитие, в людей и так далее. Тогда не будут обстреливать. И бензин не будет дорожать», - пояснил Зюганов «Подъёму».
Комментарии читателей
... услышал, что в российских media вдруг начались разговоры с прицелом на огромные деньги населения на банковских счетах ... и решил, что ему тоже надо что-то брякнуть на эту тему. Но вот сам факт активизации этой темы с клятвами, что вклады неприкосновенны, заставляет насторожиться. Старожилы не дадут соврать ...
Но те, кто живёт давно, должны помнить уже неоднократно повторявшиеся "сюжеты". Как только начинаются клятвы на разных уровнях, что никаких конфискаций денег не будет - и вообще вдруг начинаются разговоры-споры на такую тему, это серьёзный повод насторожиться. А лично дядюшка Зю, как и его оппоненты, тут ни при чём. Конкретно им верить не надо.
Чтобы деньги заработали надо прежде всего прекратить их обесценивать. Сегодня рубль это не деньги, а средство наживы для провластных мерзавцев. Они обесценивают наш труд походя. Заставляют, таким образом, брать кредиты и влезать в долги к ростовщикам. Это типичный криминал, наглый ничем не прикрытый узаконенный отъём нашего имущества кучкой инородцев. Не дать людям быть независимыми от государства, банков, сделать так, чтобы мы всегда пребывали в полунищем состоянии, не имели своего мнения, были готовы исполнять все их прихоти, ради того, чтобы заработать что-то на жизнь, были слабы и зависимы от них - президентов, олигархов, ростовщиков, продажных политиканов, - так называемой элиты. И им плевать какое будущее ждёт Россию. Они целенаправленно превращают нашу страну в клоаку из сброда безграмотных, агрессивных душманов, басмачей, убийц, насильников.
Сколько триллионов они вывезли на Запад и в другие страны мира просто ужас. Этими деньками можно завалить экономику любой страны.
Путин, верни хотя бы четыреста миллиардов долларов в Россию, которые ты и твои министры вывезли целенаправленно из страны и вложили в экономики других стран. Ни один названный инагент не нанёс столько вреда стране, сколько нанесли эти неназванные инагентами инородцы.
воровское лицо
как всегда.