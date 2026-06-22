Зюганов опроверг сообщения о том, что предложил изъять банковские вклады

15:52 22.06.2026

В своей речи на съезде КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что «в банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона — предприятий, в сумме — 130 триллионов», и финансовые организации «наживаются на них, не вкладывая в развитие страны». Такое положение политик назвал «полным безобразием». В сети решили, что глава партии требует изъятия этих средств.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил изданию «Подъём», что говорил о «неправильной» модели и высокой ключевой ставке, при которой экономика остается «без крови», а «олигархаты и вороватые чиновники жиреют».

«Никто так не ставит вопрос. Вклады граждан священны. 130 трлн — это ровно три бюджета. Деньги должны работать. Это все знают. Их надо вкладывать в развитие, в здоровье, в экономику, в новые технологии, в образование граждан. Тогда и граждане, и страна будут на глазах развиваться. В этом и смысл. А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев — 19%. Это просто диверсия своего рода. Это неправильно абсолютно. Они лежат мёртвым грузом. В экономике крови нет. Если у человека откачать кровь, что он будет бегать, работать? Нет. Поэтому это абсолютно неверное финансово-экономическое положение.

И второе безобразие. У нас жиреют только олигархаты и вороватые чиновники. Остальные все теряют доходы. И это абсолютно ненормально. Война идёт. А у нас был 101 олигарх, стало 155. Ну где вы такое видели? Американцы подоходный налог на имущих, когда была Вторая мировая война, почти до 90% довели. А у нас 15% с прибыли и прочее. Надо деньги вкладывать в победу, в развитие, в людей и так далее. Тогда не будут обстреливать. И бензин не будет дорожать», - пояснил Зюганов «Подъёму».