Дроны ВСУ атаковали центр космической связи «Дубна» в Подмосковье

17:19 22.06.2026

Центр космической связи "Дубна" в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе головной структуры центра - ГП "Космическая связь".

"Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал", - рассказали в организации.

Центр космической связи "Дубна" - крупнейшая станция космической связи в России. Он обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Центр был введен в эксплуатацию в 1980 году, пишет РБК.