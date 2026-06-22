Матвиенко: проведение СВО уберегло от повторения трагедии 1941 года

Валентина Матвиенко © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции

России не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения спецоперации, этот выбор позволил уберечь страну от повторения трагедии 1941 года, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Сегодня роль плацдарма для нового похода Запада против России отведена Украине. Нашей стране не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции. Сделав этот выбор, мы уберегли страну, народ от повторения трагедии 1941 года", - приводит ее слова РИА Новости.

Только достижение целей СВО "полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны", уверена спикер Совфеда.

"Как отметил глава российского государства, сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения. Они сражаются так же доблестно, стойко, умело, как их предки - герои Великой Отечественной. И нет сомнения, что Победа вновь будет за нами. А идеологи нацизма вновь ответят перед историей", - подчеркнула Матвиенко.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2026, 19:01
    Гость: Почему-то вспомнился

    старый анекдот:
    Сообщение ТАСС: сегодня утром маоисты обстреляли мирно пашущий советский трактор. Трактор был вынужден ответить беглым огнём :)

  3. 22.06.2026, 18:40
    Гость: Классика жанра

    «Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите!»
    Шурик из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

  5. 22.06.2026, 18:13
    Гость: Ну конечно

    Если бы Гитлер на СССР не напал, то и до Берлина топать бы было не нужно. Такая простая мысль тебя не посещала ?

Все комментарии (29)
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