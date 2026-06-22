В РАНХиГС учителям посоветовали искать вторую работу

Зарплаты учителей в России большими не будут, потому что это массовая профессия. Им нужно подрабатывать на стороне. Об этом сказал консультант в сфере образования доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Иван Грибков, пишет Накануне.RU.

Он считает, что многие учителя просто не знают о возможностях улучшить свое финансовое положение. Можно, оставаясь в профессии, подрабатывать еще. Он видит три пути:

• репетиторство, которое сейчас легче, чем ранее, из-за интернет-технологий;
• продвижение по карьерной лестнице;
• другая работа, которая не связана с образованием (бухгалтерия, редактура и т.п.).

Но многие учителя видят только один путь - брать по полторы-две ставки. Это ведет к выгоранию, отмечает Грибков.

Сейчас средняя зарплата учителя на ставку составляет не более 40 тыс. рублей, медианная - около 30 тыс. То есть в половине регионов учитель получает на ставку до 30 тыс. Оклады же почти по всех регионах ниже МРОТ, а общую зарплату дотягивают до МРОТ только за счет надбавок.

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