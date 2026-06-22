Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

12:47 22.06.2026

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Солдаты роты Почетного караула под мелодию траурного марша установили венок из красных роз на стойку перед Вечным огнем. Глава государства подошел к венку и, встав на правое колено, аккуратно поправил ленты, выполненные в цветах российского триколора, на которых золотом выведена надпись "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Отойдя под мерные звуки метронома, Путин минутой молчания почтил память погибших советских воинов.

Далее за ним последовали другие участники церемонии - министр обороны РФ Андрей Белоусов с красными гвоздиками в руках, главные командования войск ВС РФ и выпускники военных вузов, пишет ТАСС.

Затем глава государства возложил красные гвоздики к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".

День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Дата была внесена в календарь памятных дат России законом 2007 года.