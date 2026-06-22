Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.
Солдаты роты Почетного караула под мелодию траурного марша установили венок из красных роз на стойку перед Вечным огнем. Глава государства подошел к венку и, встав на правое колено, аккуратно поправил ленты, выполненные в цветах российского триколора, на которых золотом выведена надпись "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Отойдя под мерные звуки метронома, Путин минутой молчания почтил память погибших советских воинов.
Далее за ним последовали другие участники церемонии - министр обороны РФ Андрей Белоусов с красными гвоздиками в руках, главные командования войск ВС РФ и выпускники военных вузов, пишет ТАСС.
Затем глава государства возложил красные гвоздики к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".
День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Дата была внесена в календарь памятных дат России законом 2007 года.
Комментарии читателей
Ги де МопассанВсякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны
Вот уж кому бы не надо умничать по поводу войны - так это Мопассану :))
Потому что все ровно НАОБОРОТ.
Знаток, однако!!!
о, каких 1000 лет гутарите, только после распада Золотой Орды, образовались:
Московское княжество
Казанское ханство
Касымовское ханство
Крымское ханство
Астраханское ханство
Сибирское ханство
Москва как небольшое поселение с этим названием упоминается в сохранившихся письменах только со середины XII века. В XVI веке это название распространилось на все Московское княжество.
Верю.
Всякий, стоящий у государственной власти, обязан избегать войны точно так же, как капитан корабля избегает кораблекрушения.