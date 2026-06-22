В результате удара по Воронежу погибли пять человек

© KM.RU, Илья Шабардин

В результате сегодняшней украинской атаки на Воронеж погибли пять человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба.

«Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — приводит его слова РБК.

Также, по информации Гусева, в медучреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущены домой.

«Разумеется, всем пострадавшим при атаке будет оказана помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн руб., а получившим серьезные ранения — по 300 тыс. руб. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших», — заверил губернатор.

Он выразил от себя лично и от правительства области соболезнования родным и близким погибших, пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Гусев отметил, что большая часть работников получившего повреждения при атаке предприятия успели спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, остались невредимы. «Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — подчеркнул он.

По информации губернатора, после атаки на предприятии возник пожар — открытое горение ликвидировали в 16:30, а на данный момент возгорание потушено, но работы по разбору продолжаются. Он уточнил, что представители Роспотребнадзора замерили показатели воздуха и что превышений концентраций опасных веществ не было обнаружено.

Утром 22 июня Гусев сообщил, что за ночь над шестью районами Воронежской области уничтожили 18 беспилотников. Позднее днем в городе объявлялась ракетная опасность. Гусев проинформировал, что силы ПВО перехватили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий города, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов, а также ряд автомобилей. Позже губернатор объявил о введении режима ЧС в пределах ряда улиц Железнодорожного района для устранения последствий атаки.

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