ФСБ предотвратила подготовку двойного теракта в Пятигорске

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекли попытку совершения двойного теракта в Пятигорске, пишет РИА Новости. Целью теракта, по данным следствия, должны были стать представители правоохранительных органов.

Сообщается, что к подготовке преступления были привлечены две жительницы России, прибывшие из Москвы. 20 июня они получили из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. По информации ФСБ, женщины не были знакомы между собой и не знали о конечных целях организаторов.

Одну из подозреваемых, 19-летнюю девушку, задержали неподалеку от здания одного из силовых ведомств. При ней обнаружили взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Позже была задержана и вторая фигурантка — 47-летняя женщина. По версии следствия, она должна была привести в действие еще одно устройство после первого взрыва, когда на место происшествия прибыли бы сотрудники оперативных служб и следователи.

В ФСБ заявили, что организаторы рассчитывали нанести максимальный ущерб и увеличить число жертв среди правоохранителей за счет последовательного совершения двух взрывов.

В результате операции никто не пострадал. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на террористический акт, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. По решению суда обе женщины заключены под стражу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2026, 09:32
    Гость: Этот

    "бой с тенью" ФСБ никогда не выиграет по, как минимум двум причинам:
    1. Идёт война, а границы открыты, а военное положение не объявлено, враги совершенно свободно перемещаются по стране, и что интересно, ИМЕЮТ БОЛЬШЕ ПРАВ, ЧЕМ КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ!!!
    2. ФСБ - это далеко не КГБ и уж тем более НКВД.

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