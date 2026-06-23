Лавров пообещал защитить Белоруссию от Украины

Стоп-кадр из видеотрансляции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола в Дипакадемии МИД РФ заявил, что в случае необходимости Россия защитит Белоруссию от Украины или западных союзников. Он напомнил, что в договоре о Союзном государстве определены меры для этого.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства»,— приводит слова Лаврова «Коммерсант».

Так министр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Белоруссию за техническую помощь России, а также потребовал убрать белорусскую технику на границе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2026, 16:35
    Гость: А

    как Белоруссия помогла и помогает сейчас России? Стоит рядом и равнодушно наблюдает?

  4. 23.06.2026, 16:19
    Гость: stalker

    Ага, защитить. Мы даже себя в полной мере не может защитить от ударов извне. Если мы и союзника также защищать будем, то и его подведем.

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