Лавров пообещал защитить Белоруссию от Украины

16:13 23.06.2026

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола в Дипакадемии МИД РФ заявил, что в случае необходимости Россия защитит Белоруссию от Украины или западных союзников. Он напомнил, что в договоре о Союзном государстве определены меры для этого.

«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства»,— приводит слова Лаврова «Коммерсант».

Так министр ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Белоруссию за техническую помощь России, а также потребовал убрать белорусскую технику на границе.