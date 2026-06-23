СК назвал виновных в атаке на автобус с детьми в Брянской области
Следователи выяснили личности военных ВСУ, атаковавших автобус с детьми в Брянской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций Владислав Наум", — приводит ее слова РИА Новости.
Также за ударом стоят командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они отдали преступный приказ и обеспечили целенаведение.
Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума заочно обвиняют в теракте, вскоре их объявят в международный розыск.
Комментарии читателей
то что назвали фамилии уже хорошо . Пусть живут и боятся .но кара их всё равно настигнет
Это стрелочники, а главная вина лежит на иностранных инструкторах из стран НАТО которые фактически командуют ВСУ и выбирают цели для атак в России. Однако вина самого г...авнокомандующего Зе также неоспоримо так как если бы был запрет с его стороны об атаках на мирных граждан, то атаки на гражданских было бы в разы меньше и особенно выплат премий операторам БПЛА за поражение намеченного военного объекта, а в случае их отсутствия-на дома и авто с мирными жителями. Именно банда Зе несет главную ответственность за убийства детей, женщин и стариков,а поэтому СК РФ не нужно ограничиваться только исполнителями этого преступления и нужно назвать главного преступника наркоклоуна Зе в кресле презика Юкрейн.
И что ?Виновны зел... и Ко,и его ЕС - Хозяева.С одобрямса США.Что тут непонятного ???
не позорились, перед всем миром, с такими "заявлениями", если уж ничего сделать не способны, ...