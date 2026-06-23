Это стрелочники, а главная вина лежит на иностранных инструкторах из стран НАТО которые фактически командуют ВСУ и выбирают цели для атак в России. Однако вина самого г...авнокомандующего Зе также неоспоримо так как если бы был запрет с его стороны об атаках на мирных граждан, то атаки на гражданских было бы в разы меньше и особенно выплат премий операторам БПЛА за поражение намеченного военного объекта, а в случае их отсутствия-на дома и авто с мирными жителями. Именно банда Зе несет главную ответственность за убийства детей, женщин и стариков,а поэтому СК РФ не нужно ограничиваться только исполнителями этого преступления и нужно назвать главного преступника наркоклоуна Зе в кресле презика Юкрейн.