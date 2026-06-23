14:51 23.06.2026

Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии, предупредил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — цитирует президента РИА Новости.

По его словам, в последнее время европейские политики открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Они используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации.

Путин отметил, что Запад пока не дошел до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом страны НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают отчет последствиям.

В то же время силы в Европе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, а сторонники агрессии — стремительно теряют рейтинги.

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