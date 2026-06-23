Путин: Запад открыто заговорил о войне, но Россия готова дать отпор
Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии, предупредил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
"Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", — цитирует президента РИА Новости.
По его словам, в последнее время европейские политики открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Они используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации.
Путин отметил, что Запад пока не дошел до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом страны НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают отчет последствиям.
В то же время силы в Европе, которые хотят выстраивать отношения с Россией, набирают обороты, а сторонники агрессии — стремительно теряют рейтинги.
Другие заявления Путина:
- Весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники.
- ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать ситуацию в России.
- Войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения.
- Бойцы близки к освобождению Константиновки.
- Письмо Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам.
- С началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений, идет модернизация ядерной триады.
- Более тысячи образцов оружия и техники прошли проверку в боевых условиях в 2025 году.
- Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями.
Комментарии читателей
как Россия даёт ПЯТЫЙ ГОД отпор...
Ну, вот напал тогда враг на Курскую область, и чем ты тогда ответил? Корейцев послал?
С двумя Д поддерживайте, если можно.
Если Запад открыто говорит о грядущей войне и готовится к ней, то пора бы розовые очки снять и начать делать тоже самое. Уже сейчас боевые действия ведутся на территории России. А у нас все на расслабоне. Такое ощущение что все происходит где-то там. А оно уже здесь. Требуется мобилизация всего общества и экономики. Но, что-то не видно, чтобы власть была к этому готова. Форумы всякие проводим, по ТВ развлекуха. Пора бы уже очнуться. Враг к нам в двери постучался, а у нас одна болтовня. И это заявление из той же оперы.
У меня создается мнение что Глава РФ живет не в России, а некой виртуальной стране под названием Россия так как послушаешь его выступления где все хорошо, а выйдешь на улицу, то все по другому. Бывший КГБшник должен быть реалистом и знать состояние экономики страны и политико-моральную ситуацию и говорить правду, а не то что ему написали его помощники.
Зачем этот обман и приукрашивание действительности? Если с утра до вечера орать "Халва, халва" во рту слаще не станет и только трезвая оценка ситуации поможет решить проблемы правильно и избежать ошибок которые постоянно преследуют Главу РФ. Я думаю пришла пора создать единый директивный орган как Ставка Верховного командования которая не опиралась бы на ложь либерального окружения президента РФ-особенно в его администрации, а принимала бы жесткие и обязательные решения ведущие к победе в СВО, к росту экономики страны и уровня жизни простых россиян.
Пришла пора завершить СВО победой над укрофашизмом так как многословие и нерешительность хуже предательства и если ничего не менять, то ждите хаоса и революционной ситуации.