Президент Южной Осетии ушел с поста и стал советником Путина

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики. Он сообщил, что переходит на работу в администрацию президента России Владимира Путина для содействия реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами. Кремль опубликовал указ о его назначении на пост, пишет Газета.RU.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», — сказал Гаглоев в видеообращении к народу.⁣⁣⠀

Гаглоев заявил, что подписанный договор поможет осетинскому народу вновь стать единым и станет важным шагом на пути к воссоединению Южной и Северной Осетии.

«Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты была верна своему слову, была надежным другом России.
Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией», — заявил он в обращении.

Договор, о котором говорит Гаглоев, был подписан 9 мая 2026 года. Согласно этому документу, стороны договорились наращивать сотрудничество во всех областях — от безопасности и экономики до культуры и образования.

Согласно договору, Россия и Южная Осетия также планируют принимать меры по унификации трудового, социального, хозяйственного и налогового законодательства.

В соответствии с конституцией Южной Осетии, временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства республики Марата Камболова.

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