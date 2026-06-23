Путин назвал базу для переговоров с Украиной

21:34 23.06.2026

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле соглашений.

«Как уже не раз говорилось, [Россия] готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле <...> Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — приводит его слова РБК.

Российский лидер добавил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о «сильных позициях» для возобновления переговоров.

Президент также заявил, что на переговорах должны учитываться договоренности, достигнутые в Анкоридже, а также реальная обстановка на фронте. «А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — подчеркнул Путин.

Тогда Путин назвал в числе условий прекращения огня и начала переговоров с Киевом вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

В 2022 году по итогам стамбульских переговоров был разработан и парафирован проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Как рассказывал Путин в 2023 году, документ содержал положения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности для нее. Однако Киев «выкинул его на свалку истории» после того, как Москва отвела войска из Киевской и Черниговской областей, добавлял он.

В 2024-м глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что на переговорах в 2022-м был подготовлен, распечатан и передан в руки руководителям двух стран договор почти на 20 страницах.

«С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась», — рассказал Мединский.

Переговоры возобновились в 2025 году и также проходили в Стамбуле. Переданные Киеву требования Москвы включали вывод украинских войск из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО.

Путин подчеркивал, что выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский проект по урегулированию ультиматумом.

Тогда Мединский заявил, что Киев упустил шанс на мир на более мягких условиях. По его словам, если бы Киев хотел мира и принимал решения сам, то мирный договор был бы подписан еще на самой первой встрече.