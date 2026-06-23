Власти корректируют целевые показатели на выборах в Госдуму

09:30 23.06.2026

Регионам снизили ориентир по явке и примерному результату «Единой России» на выборах в Госдуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и к региональным властям. Целевые показатели для каждого субъекта Федерации свои.

До ответственных за внутреннюю политику региональных чиновников доводят ожидаемый общий результат по всей стране. К примеру, в прошлом году ориентир звучал как 55/55 (явка и результат «Единой России» в процентных пунктах). В феврале 2026 г. формула была 50/55. В марте на заседании генсовета «Единой России» его секретарь Владимир Якушев говорил, что партия должна получить 55% по спискам, а проголосовать должно 50% избирателей.

Задача сохранения «Единой Россией» конституционного большинства остается, подчеркивают собеседники «Ведомостей». Для этого нужно получить более 300 из 450 мандатов. В 2021 г. явка была 51,72%, результат единороссов по списку – 49,82%, кроме того, они взяли 198 из 225 округов. Всего единороссы получили 324 мандата.

Также изначально планировалось, что другим партиям в 2026 г. будет согласовано 10–12 территорий для избрания. Теперь ожидается, что «Единая Россия» по округам получит от 190 до 210 мандатов.

Что касается явки, то она должна быть по-прежнему в среднем в районе 50%, указывает один из собеседников. «Явка является важнейшим показателем легитимности выборов», – рассуждает один из собеседников. В целом она должна быть на уровне прошлых выборов, добавляет он.

С учетом того что в России 111 млн избирателей, при примерной явке в 50% на выборы должно прийти 55,5 млн человек, рассуждает один из источников. Если «Единая Россия» выигрывает 190 округов, то минимум 110 мандатов она должна взять по спискам – т. е. результат партии по списку может быть чуть меньше 50%, продолжает он: «Но все равно во всех регионах будут держать в уме, что партия должна получить больше 300 мандатов».