Лавров назвал главную проблему в отношениях с США

19:32 24.06.2026

Основной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона стал вопрос о гражданстве детей российских дипломатов и консульских работников, родившихся на территории США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами — это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», — цитирует Лаврова РБК.

По его словам, навязывание семьям российских дипломатов решения, чтобы их ребенок становился американским гражданином и подлежал только действию американских законов, «не может произойти».

В то же время Лавров указал, что Москва всегда открыта к разговору и администрация Вашингтона поддерживает диалог между столицами. «Это лучше, чем молчать и нагнетать какие-то страхи. Так что здесь мы будем готовы к продолжению разговора», — добавил он.