В Минюсте увидели в сожительстве без брака угрозу безопасности России

14:15 24.06.2026

Сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России, заявил замминистра юстиции Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме.

«Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, потерпел определенные, я бы сказал даже, значительные изменения. Сейчас, вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — приводит его слова РБК.

По мнению замминистра, сейчас на Западе наблюдается «эпоха ревизии традиционных ценностей». Он добавил: «Это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах».

«Таким образом, защита семьи, как общенациональные ценности, поддержка отцовства, материнства и детства, является тем самым ключевым моментом, на защите которого мы должны сконцентрироваться и приложить все усилия ради будущих поколений», — подчеркнул он.

Минюст, продолжил замминистра, поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий, а также два года следит за внесением изменений в Семейный кодекс.

По словам Баланина, анализ Минюста показал, что ряд вопросов семейного законодательства «нуждается в дополнительном обсуждении».