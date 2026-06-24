Россия подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных

15:33 24.06.2026

Москва подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения, сообщил директор правового департамента МИД Максим Мусихин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения", — приводит его слова РИА Новости.

Мусихин отметил, что это не единственный сюжет, который имеет для России юридические перспективы в международном суде и арбитражах.

"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", — подчеркнул дипломат.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, русский язык в Прибалтике вытеснили уже из всех сфер жизни. Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.

