Россия подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных

© KM.RU, Петр Чайников

Москва подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения, сообщил директор правового департамента МИД Максим Мусихин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения", — приводит его слова РИА Новости.

Мусихин отметил, что это не единственный сюжет, который имеет для России юридические перспективы в международном суде и арбитражах.

"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", — подчеркнул дипломат.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, русский язык в Прибалтике вытеснили уже из всех сфер жизни. Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2026, 16:05
    Гость: Одесский анекдот

    "Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами." А именно - заменит преподавание в школе языков английского, французского и немецкого на литовский, латышский и эстонский.
    Как по мне так крайне ассиметрично!

  2. 24.06.2026, 16:04
    Гость: В. Высоцкий

    Пусть безумная идея,
    Не рубайте сгоряча,
    Вызывайте нас скорее
    Через гада главврача.
    С уваженьем, дата подпись,
    Отвечайте нам, а то
    Если вы не отзовётесь,
    Мы напишем в "Спортлото".

  3. 24.06.2026, 16:00
    Гость: Slavin

    А какого хрена подобный иск не был подан в предшествующие долгие годы? Радетели ...

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