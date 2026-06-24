Песков: все знают, кого Путин поддержит на выборах в Госдуму

14:21 24.06.2026

Всем известно, какую именно партию президент России Владимир Путин поддержит на парламентских выборах осенью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов", - улыбнувшись, ответил он на вопрос ТАСС.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.