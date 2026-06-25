Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России

13:28 25.06.2026

Не следует верить украинским изданиям, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, комментария сообщения СМИ о разрешении Киеву от президента США Дональда Трампа ужесточить военные действия против России.

«Украинским СМИ верить нельзя — это первое. Второе: вы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования», — приводит слова Пескова РБК.

Он добавил, что в Москве ожидают продолжения соответствующего диалога с Вашингтоном.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров оценил сообщения украинского издания «Киевская правда», которое со ссылкой на анонимный источник сообщило, что после встречи на саммите G7 с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США дал согласие на ужесточение санкций против России, усиление других форм давления и активизацию военных действий против российской территории, включая удары вглубь страны.

«Я не думаю, что это отражает действительность. Это скорее выдавать желаемое за действительность», — прокомментировал Лавров публикацию украинского СМИ.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева под влиянием европейских лидеров.