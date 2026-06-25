Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства

16:27 25.06.2026

Глава Минюста России Константин Чуйченко назвал «не совсем правильным» приоритет прав человека над интересами государства. Об этом он сказал во время выступления на XIV Петербургском международном юридическом форуме.

Чуйченко отметил, что миссия Минюста включает три составляющие: защиту прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности. «Но при этом у нас были подходы, которые возникли из начала 1990-х годов, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свободы граждан — это приоритет. Мне кажется, это не совсем правильный подход»,— приводит слова главы министерства «Коммерсант».

Константин Чуйченко добавил, что слабое государство не может обеспечить права и законные интересы граждан, при этом отсутствие прав и свобод «тоже не делает государство сильным» и «не обеспечивает верховенства закона». По его мнению, при реформах необходимо соблюдать баланс: «То есть если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить».