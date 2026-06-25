Сумма расходов на выборы в Госдуму может достичь почти 30 млрд рублей

© KM.RU, Кирилл Зыков

Общая сумма расходов на проведение выборов в Госдуму в сентябре 2026 года может достичь 27,4 млрд руб. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев на заседании.

"В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму предусмотрены средства в сумме 23,3 млрд руб. Кроме того, из резервного Фонда правительства РФ выделены средства в размере 4,1 млрд руб. на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы",— приводит его слова "Коммерсант".

Все эти деньги ЦИК получила в полном объеме, отметил Булаев.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в России с 18 по 20 сентября. Одновременно с работой избирательных участков будет проходить онлайн-голосование. Председатель ЦИКа Элла Памфилова говорила, что заявки на проведение ДЭГ подали 33 региона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.06.2026, 17:05
    Гость: Гражданин СССР

    На дроны всей страной собираем по копейкам,а тут 30 миллиардов собираются спустить в канализацию.. ..

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© KM.RU, Кирилл Зыков
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