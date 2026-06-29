Мишустин поддержал идею сократить проведение форумов за счет бюджета

20:06 29.06.2026

Идея провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения при отсутствии отдачи заслуживает рассмотрения. Об этом 29 июня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.

Матвиенко отметила, что в России проводится слишком много форумов, которые требуют государственного финансирования и отвлекают госслужащих от работы, и предложила отказаться от части таких мероприятий.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — цитируют Мишустина «Известия».

Он также подчеркнул, что организацией таких мероприятий должны заниматься бизнес, промышленники и предприниматели, а правительство готово поддерживать их в разумных пределах в рамках своих функций и направлений деятельности.