Мишустин поддержал идею сократить проведение форумов за счет бюджета

© РИА Новости Рамиль Ситдиков

Идея провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения при отсутствии отдачи заслуживает рассмотрения. Об этом 29 июня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.

Матвиенко отметила, что в России проводится слишком много форумов, которые требуют государственного финансирования и отвлекают госслужащих от работы, и предложила отказаться от части таких мероприятий.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — цитируют Мишустина «Известия».

Он также подчеркнул, что организацией таких мероприятий должны заниматься бизнес, промышленники и предприниматели, а правительство готово поддерживать их в разумных пределах в рамках своих функций и направлений деятельности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.06.2026, 20:48
    Гость: александр

    через 26 лет едросы отказываются от показухи и вранья!!! вы верите им7 ИЛИ ЭТО ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

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