Мишустин поддержал идею сократить проведение форумов за счет бюджета
Идея провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения при отсутствии отдачи заслуживает рассмотрения. Об этом 29 июня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и членами Совета палаты.
Матвиенко отметила, что в России проводится слишком много форумов, которые требуют государственного финансирования и отвлекают госслужащих от работы, и предложила отказаться от части таких мероприятий.
«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите — минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», — цитируют Мишустина «Известия».
Он также подчеркнул, что организацией таких мероприятий должны заниматься бизнес, промышленники и предприниматели, а правительство готово поддерживать их в разумных пределах в рамках своих функций и направлений деятельности.
Комментарии читателей
Столько лет говорильни и всё в свисток.
через 26 лет едросы отказываются от показухи и вранья!!! вы верите им7 ИЛИ ЭТО ПЕРЕД ВЫБОРАМИ