Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке

Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков

Президент России Владимир Путин заявил, что возникший на внутреннем рынке дефицит топлива, связанный с ударами по объектам энергетической инфраструктуры, остается управляемым и не носит критического характера. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, пишет "Интерфакс".

По словам президента, атаки на энергетические объекты действительно создают серьезные сложности для работы отрасли и отражаются на снабжении рынка нефтепродуктами. Однако, как подчеркнул Путин, ситуация находится под контролем и требует принятия комплекса оперативных мер.

Одной из главных задач президент назвал скорейшее завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, по его словам, необходимо увеличить объемы импорта нефтепродуктов, чтобы восполнить временный дефицит и обеспечить стабильные поставки топлива потребителям.

Особое внимание глава государства уделил защите критически важной инфраструктуры. Он заявил, что России необходимо значительно ускорить производство современных средств противовоздушной обороны и постоянно совершенствовать их с учетом новых технологий, которые, по его словам, применяются противником, включая современные беспилотники.

Путин отметил, что необходимые системы защиты в стране уже существуют, однако ключевым вопросом остается скорость их выпуска и поставки. Они должны использоваться как для нужд армии, так и для прикрытия энергетических объектов и другой стратегически важной инфраструктуры.

Президент также подчеркнул, что эффективное противодействие атакам возможно только при тесной координации всех задействованных ведомств и служб. По его словам, главной задачей остается защита гражданского населения, предотвращение разрушений и минимизация ущерба для экономики, промышленности и других ключевых отраслей.

Глава государства добавил, что власти продолжают работу по стабилизации ситуации на топливном рынке и принимают меры для обеспечения бесперебойного снабжения регионов.

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