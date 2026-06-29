В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Лукашенко на Валдае

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, о чем говорили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на Валдае.

По словам Пескова, общение глав двух стран имело неформальный характер, поэтому какого-либо освещения встречи не было, но повестка дня «вполне понятна» — это прежде всего двусторонние отношения. Во второй день Путин и Лукашенко обсуждали торгово-экономическое сотрудничество , поэтому к ним присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня союзного государства, ... требует конкретики, ну а сами главы государства, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью», — приводит слова Пескова Газета.RU.

Он добавил, что Путин и Лукашенко поговорили также о динамике на всей протяженности фронта российско-украинского конфликта.

29 июня Путин заявил, что Лукашенко не испытывает паники из-за слов украинского лидера Владимира Зеленского. Как отметил российский лидер, многие воспринимают высказывания Зеленского как попытку вовлечь Минск в конфликт между Москвой и Киевом. По словам Путина, власти Белоруссии рассматривают данные заявления как повод для серьезной обеспокоенности, однако не паникуют из-за них.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2026, 19:47
    Гость: анна

    Поэтому Лукашенко тут же метнулся в Китай и юго-восточную Азию. А, так, нет, конечно.

  3. 29.06.2026, 16:14
    Гость: .Штурман

    Все "закрытые" переговоры лидеров стран рано или поздно становятся открытыми так как после переговоров всегда идут конкретные действия. Сейчас Батька в Пекине, после в Ханое и т.д. где стопудово обсуждается экономическое сотрудничество хотя возможно захотят узнать у Батьки о продолжение СВО. Однако на Валдае экономика была на третьем место после обсуждения военной тематики и политического сотрудничества.
    Думаю в Кремле забеспокоились с многовекторностью Лукашенко и возможностью смены курса в западном направление. Москва не против разворота Минска на юго-восточном направление так как тут без России никак. Батька наш посол и важно чтобы его не послали и азиаты как это произошло в Гейропе несмотря на попытки Лукашенко жить в дружбе со всеми.

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