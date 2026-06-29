В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Лукашенко на Валдае

15:17 29.06.2026

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, о чем говорили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на Валдае.

По словам Пескова, общение глав двух стран имело неформальный характер, поэтому какого-либо освещения встречи не было, но повестка дня «вполне понятна» — это прежде всего двусторонние отношения. Во второй день Путин и Лукашенко обсуждали торгово-экономическое сотрудничество , поэтому к ним присоединился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня союзного государства, ... требует конкретики, ну а сами главы государства, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью», — приводит слова Пескова Газета.RU.

Он добавил, что Путин и Лукашенко поговорили также о динамике на всей протяженности фронта российско-украинского конфликта.

29 июня Путин заявил, что Лукашенко не испытывает паники из-за слов украинского лидера Владимира Зеленского. Как отметил российский лидер, многие воспринимают высказывания Зеленского как попытку вовлечь Минск в конфликт между Москвой и Киевом. По словам Путина, власти Белоруссии рассматривают данные заявления как повод для серьезной обеспокоенности, однако не паникуют из-за них.