Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран

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Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — приводит его слова «Коммерсант».

Он добавил, что закупки импортного топлива станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». Какие страны могли бы поставлять России топливо, Дмитрий Песков уточнить отказался.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что совещания по ситуации с бензином в стране проходят ежедневно. Он отметил, что президент Владимир Путин проводил мероприятие по теме в минувшее воскресенье. Также постоянно работает правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Новаком. Последний «в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами». «Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака», — заключил пресс-секретарь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 30.06.2026, 14:56
    Гость: Е. Гайдар

    — Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся — мы всё за рубежом купим.

  5. 30.06.2026, 14:43
    Гость: Итальяно

    А этотт "пЕскофф" - это кхто ?Похоже,что это именно ОН руководит Россией ?
    Плохо дело,коли так...Даже не плохо,а совсем ШВАХ.Секретарь - подавальщик горшка,наффкино лизунно, вещает как бы от "Власти" ???

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