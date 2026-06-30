В Сочи начали выращивать разноцветные бананы

В экспериментальных теплицах Сочи стали выращивать десертные сорта азиатских бананов, сообщил заместитель генерального директора Академии развития субтропического сельского хозяйства, глава крестьянско-фермерского хозяйства "100 гектаров" Андрей Платонов.

"Международная коллекция бананов завезена в Сочи из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Кожа у бананов разного цвета - голубая, красная, черная и желтая. Сейчас мы проводим эксперимент по выращиванию разных сортов в сочинских теплицах. Но уже осенью текущего года и весной следующего надеемся получить первые многоцветные плоды", - рассказал Платонов "Интерфаксу".

Он отметил, что в теплицах порядка ста банановых деревьев. "В первый год каждое дерево может дать более 10 кг бананов, во второй - до 35 кг, а в третий уже 50 кг. Поэтому мы планируем промышленное выращивание бананов в Сочи", - подчеркнул он.

По словам Платонова, в трех экспериментальных теплицах помимо бананов выращиваются и другие субтропические фрукты: авокадо, какао, сахарный тростник, питахайя, гранат, киви, хурма. 

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