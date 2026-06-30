Путин приехал в ЦКБ проститься с Сергеем Ивановым

11:52 30.06.2026

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ.

"Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.

Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.

Сергей Иванов - ветеран внешней разведки, работавший в этой сфере с 1970-х годов. В 1998 году он стал заместителем директора ФСБ - спецслужбу на тот момент возглавлял Путин. После избрания Путина президентом Иванов через некоторое время - в 2001 году - возглавил министерство обороны. Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-2016 годах. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста.