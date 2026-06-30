В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях

© KM.RU, Алексей Белкин

Занятия под названием "Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей" следует ввести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор (ВРНС).

"Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях "жизни" и "достоинства человека", не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского", - сказал ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев.

Он отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, например, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. По словам священника, традиционные ценности России, о которых сказано в указе №809 президента РФ Владимира Путина, имеют глубокие христианские корни, и их понимание невозможно без религиозного аспекта. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2026, 19:34
    Гость: stalker

    Дичь полная. Очередное мракобесие. Зачем студентам медикам этот предмет ? Как он будет способствовать освоению профессии ? Никак. Только студентов будет отвлекать от изучения основных дисциплин.

  2. 30.06.2026, 19:21
    Гость: ha

    Традиционные ценности России не могут иметь глубоких христианских корней, так как христианство было занесено на Русь греческими мигрантами не так давно по историческим меркам. Не стоит путать духовность с религиозностью. А проталкивание церкви в ВУЗы на фоне завоза мусульман приведёт лишь к их требованию ввести там же пятикратный намаз и ношение чёрного никаба вместо белых халатов...

  3. 30.06.2026, 19:19
    Гость: Только не смейтесь

    Конституция РФ
    Статья 14

    1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
    2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

  5. 30.06.2026, 19:12
    Гость: ЗАО РПЦ не настолько богатое?

    Видимо,деньги и религия любят тишину и умиротворение.
    Если уж взялись копировать Российскую Империю,то копируйте и её гуманитарные наработки-богоугодные заведения и сестер Милосердия,пансионаты для малоимущих и приюты для малолетних преступников.
    Не все же время на геликах по Москве гонять!
    Может пора задуматься о Вечном?

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