В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Занятия под названием "Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей" следует ввести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор (ВРНС).
"Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях "жизни" и "достоинства человека", не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского", - сказал ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев.
Он отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, например, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. По словам священника, традиционные ценности России, о которых сказано в указе №809 президента РФ Владимира Путина, имеют глубокие христианские корни, и их понимание невозможно без религиозного аспекта.
Комментарии читателей
Дичь полная. Очередное мракобесие. Зачем студентам медикам этот предмет ? Как он будет способствовать освоению профессии ? Никак. Только студентов будет отвлекать от изучения основных дисциплин.
Традиционные ценности России не могут иметь глубоких христианских корней, так как христианство было занесено на Русь греческими мигрантами не так давно по историческим меркам. Не стоит путать духовность с религиозностью. А проталкивание церкви в ВУЗы на фоне завоза мусульман приведёт лишь к их требованию ввести там же пятикратный намаз и ношение чёрного никаба вместо белых халатов...
Конституция РФ
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Предлагаю попов лечить молитвами, а не лекарствами
Видимо,деньги и религия любят тишину и умиротворение.
Если уж взялись копировать Российскую Империю,то копируйте и её гуманитарные наработки-богоугодные заведения и сестер Милосердия,пансионаты для малоимущих и приюты для малолетних преступников.
Не все же время на геликах по Москве гонять!
Может пора задуматься о Вечном?