В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях

18:02 30.06.2026

Занятия под названием "Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей" следует ввести в медицинских и других вузах, поскольку религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам. Эту инициативу выдвигает Всемирный русский народный собор (ВРНС).

"Фундаментом этих уроков, о которых идет речь, должно быть религиозное понимание, и тогда уже научные выводы приобретают иное звучание, они имеют духовную основу и по-другому воспринимаются. Если мы говорим о понятиях "жизни" и "достоинства человека", не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского", - сказал ТАСС руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев.

Он отметил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, например, Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. По словам священника, традиционные ценности России, о которых сказано в указе №809 президента РФ Владимира Путина, имеют глубокие христианские корни, и их понимание невозможно без религиозного аспекта.