22:01 1.07.2026

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение американской корпорации Apple.

"ФАС выдала предупреждение Apple, компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS", - цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Срок исполнения предупреждения - до 15 июля 2026 года. В противном случае ФАС заведет дело. По итогам его рассмотрения и в случае установления нарушения закона о защите конкуренции, по предварительной оценке, Apple грозит штраф до 4 млрд рублей.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что основанием для выдачи предупреждения стала установка по умолчанию иностранной поисковой системы на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad). Для использования российских поисковых систем пользователь вручную меняет настройки. По мнению ФАС, это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей.

В службе напомнили, что согласно законодательству, на продаваемых в РФ технически сложных товарах должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства - члена ЕАЭС.

Кроме того, основанием для выдачи предупреждения стало неисполнение Apple требований законодательства о предустановке российского программного обеспечения на свои устройства. В частности, речь идет о национальном мессенджере, а также об отечественном магазине приложений.