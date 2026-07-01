Матвиенко призвала не «охать-ахать» из-за ситуации с топливом в России

15:55 1.07.2026

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом будет исправлена и ее не надо «драматизировать». Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны [Владимир Путин] провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. В понедельник мы встречались с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], обсуждали эту тему, рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — приводит слова Матвиенко РБК.

Также председатель Совфеда подчеркнула, что Россия выйдет «из этой сложной ситуации», которую «создают понятно кто». «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — заявила она.

Проблемы с обеспечением топливом в последние месяцы затронули десятки российских регионов. По подсчетам РБК, ограничения разной степени на отпуск топлива действуют более чем в 50 субъектах страны. Власти и нефтяные компании объясняли их повышенным спросом, логистическими сложностями и необходимостью обеспечить приоритетные поставки.