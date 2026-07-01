Матвиенко призвала не «охать-ахать» из-за ситуации с топливом в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом будет исправлена и ее не надо «драматизировать». Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
«Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны [Владимир Путин] провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. В понедельник мы встречались с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], обсуждали эту тему, рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — приводит слова Матвиенко РБК.
Также председатель Совфеда подчеркнула, что Россия выйдет «из этой сложной ситуации», которую «создают понятно кто». «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — заявила она.
Проблемы с обеспечением топливом в последние месяцы затронули десятки российских регионов. По подсчетам РБК, ограничения разной степени на отпуск топлива действуют более чем в 50 субъектах страны. Власти и нефтяные компании объясняли их повышенным спросом, логистическими сложностями и необходимостью обеспечить приоритетные поставки.
Комментарии читателей
Да, еще: не знаю, как у тёти Вали, но, по-моему, у большинства нормальных людей ситуация с бензином и не только вызывает не «охи-ахи», а совсем другие слова и выражения.
В каждом кризисе есть фамилия, имя благодаря действий или бездействий которого это происходит. И обязана быть ответственность с увольнением с занимаемой должности. В России этого нет, поэтому куда не посмотришь везде безответственность и завал.
Если тете Вале ясно, что ситуацию с бензином «создают понятно кто», то «надо не драматизировать, не охать-ахать», а для начала назвать по фамилиям и должностям «понятно кого», а затем сообщить о задержании и проведении следственных действий. Или они знают, кто, но тронуть не могут, потому что это «свои»?
Она права. Мой город выстоял со 125 граммами хлеба на человека. Вертел я ваш ... бензин.
а как они могут пострадать, если у них крыша несменяемая?