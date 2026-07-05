Путин обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине

"Дональду Трампу, Президенту Соединённых Штатов Америки

4 июля 2026 года 09:00 Поздравления

Уважаемый господин Президент,

дорогой Дональд,

прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединённых Штатов Америки.

Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.

За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.

Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания.

С уважением,

Владимир Путин".

Сайт " kremlin.ru/events/president/letters/80219"