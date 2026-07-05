Путин обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Собеседники обсудили урегулирование российского-украинского конфликта — «в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля», рассказал Ушаков.
«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим»,— цитирует помощника Владимира Путина «Коммерсант».
По словам Ушакова, президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. «Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву»,— подчеркнул он.
Разговор состоялся по инициативе США — «это о многом говорит», заявил Ушаков. По его словам, президенты договорились оставаться на связи и созвониться снова в ближайшее время.
Комментарии читателей
"Дональду Трампу, Президенту Соединённых Штатов Америки
4 июля 2026 года 09:00 Поздравления
Уважаемый господин Президент,
дорогой Дональд,
прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединённых Штатов Америки.
Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.
За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе.
Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.
Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания.
С уважением,
Владимир Путин".
Сайт " kremlin.ru/events/president/letters/80219"
Время товарища уходит. Отсюда попытка любой ценой сохраниться у власти, даже учебник истории соотв. переделали, вопреки историческим
фактам, да обращения товарища по поводу 250-летия США начинается так: " Дональду Трампу, Президенту Соединённых Штатов Америки
4 июля 2026 года 09:00 Поздравления
Уважаемый господин Президент,
дорогой Дональд,
прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединённых Штатов Америки....".
Сайт " kremlin.ru/events/president/letters/80219".
Я вот не понимаю, что можно обсуждать "по Украине" с теми, кто эти боевые действия организовал, и продолжает финансировать и снабжать оружием?
Это конкретный заклятый враг, прикидывающийся миротворцем.
И всем это известно !
Лицемерие за гранью плинтуса !
Опять 25
Новое кидалово.Опять вещание лапши на уши чтобы дать время хохлам наладить выпуск тысяч дальнобойных ракет.Никто не отдаст без боя никаких территорий-это всём понятно...